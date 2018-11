Workshop striptekenen in de bibliotheek Marc Colpaert

05 november 2018

10u06 0

De gemeentelijke bibliotheek van Gooik organiseert een workshop striptekenen voor kandidaten vanaf 16 jaar. Dit jaar komt illustratrice Vero Beauprez de cursus geven. De kandidaten gaan van start met de basics en krijgen dadelijk enkele tekentrucs en striptekengeheimen aangeleerd. Daarna mogen de mensen dit verwerken in een eigen korte strip of stripcover. Dit gaat door op zaterdag 24 november in de voormiddag van 9.30 uur tot 12.30 uur in de bibliotheek. Deelnemen aan deze workshop kost slechts 5 euro. Inschrijven is nodig en kan online via www.gooik.bibliotheek.be of aan de balie van de bibliotheek. MCT