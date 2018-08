Winnaars van de Pareltjesworp 31 augustus 2018

Carine Scheys uit Oetingen is de winnaar van een schilderij van Katrien Evens, de OCMW-hoofdprijs tijdens de Pareltjesworp. Omdat oudere mensen en mensen in een rusthuis niet naar de Pareltjesworp kunnen komen, worden ieder jaar enkele prijzen uitgeloot aan deze mensen. De winnaars dit jaar zijn: Josepha Dedobbeleer uit Oetingen, Kristel Ameys uit Kester, Mariette Hollebeke uit Strijland, Lea Blondiau uit Gooik en Marcel Bultreys uit Leerbeek. Voor de rusthuizen, zorgcentra en serviceflats is dit Marcel Van Reepinghen uit Seniorie Kesterberg. De winnaars worden binnenkort thuis bezocht door de OCMW-raadsleden en krijgen op dat moment hun prijs overhandigd. (MCT)