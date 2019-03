Willy en zijn Hilda vierden feest Marc Colpaert

Willy Verbeken en Hilda Verbestel zijn 50 jaar geleden getrouwd en dat werd gevierd in café ‘My Way’ in Affligem. Door toedoen van familieleden leerde Willy zijn later vrouwtje kennen, ze werden verliefd en trouwden enige tijd later. Ze kregen samen vijf kinderen: Dirk, Werner, William, Isabelle en Marijke en kregen er ondertussen ook al 6 kleinkinderen bij. Willy werkte tien jaar in de bouw, nog eens tien jaar bij de spoorwegen en daarna nog tien jaar bij Bpost. Hilda was huismoeder en dat was een fulltime job met vijf kinderen. Willy was nog dj bij radio Ternat en is regelmatig terug te vinden op het podium als zanger. Soms treedt hij zelfs samen met zijn vrouw Hilda op en dus zongen ze allebei enkele liedjes in café My Way.