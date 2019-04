Willy en zijn Hilda treden gratis op in rusthuizen Marc Colpaert

12 april 2019

Willy Verbeken en zijn vrouwtje Hilda Verbestel hebben de muziekmicrobe zodanig te pakken dat ze vanaf nu gratis gaan optreden in rusthuizen in de streek. Willy was vroeger dj bij enkele vrije radio’s, maar is ondertussen ook al enkele jaren actief bezig als zanger.

Willy Verbeken is al vele jaren bezig met muziek, zo was hij meer dan 10 jaar dj bij enkele vrije radio’s zoals Radio Tro Ternat en Radio Avo in Affligem. Geef Willy een micro in zijn handen en hij is vertrokken voor een avondje muziek maken, vertellen zijn vrienden. “Ik ken vandaag zeker een 500 tal liedjes uit mijn hoofd en als ik een nieuw liedje hoor op de radio, kan ik het dadelijk meezingen”, zegt Willy. Hij maakt zich sterk dat hij niet alleen in onze taal kan zingen, maar ook in een hele resem andere talen zoals Duitse, Italiaanse Franse en Spaanse liedjes. Sinds kort is zijn vrouw Hilda ook bezig met muziek. Maar zij is dan weer meer gespecialiseerd in de schlagermuziek. En dus repeteren ze nu samen ons muzikaal koppel. “Ondertussen hebben wij al enkele optredens gedaan in de streek en dat loopt heel goed. Wat we allebei graag doen is gaan optreden voor die lieve oude mensen in de rusthuizen. Wij zien dat heel wat van die mensen het leuk vinden als we enkele oude liedjes komen zingen. Daarom dat we sinds kort beslist hebben om gratis te gaan optreden in de rusthuizen in onze streek” vertelde Willy. Wie hun wilt boeken stuurt een mailtje naar: hilda.verbestelt@hotmail.com of bel naar Willy op het nummer 0468/14.96.05.