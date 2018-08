Willy en Jeannine zijn diamanten paar 24 augustus 2018

Willy Neerinckx en Jeannine Abbeloos vierden hun zestigste huwelijksverjaardag in het Krekelhof in Gooik. Ze groeiden als het ware samen op ter hoogte van het Waterkasteel in Oetingen. Jaren later werden ze verliefd en hun liefde werd bezegeld met vier kinderen: Mieke, Luc, Marleen en Filip en vier kleinkinderen. Willy werkte steeds in de bouw, Jeannine zorgde voor het huishouden en de vier kinderen. Vandaag gaat Willy nog regelmatig eens naar het voetbal in Herne waar zijn kleinzoon Maarten trainer is.





(MCT)