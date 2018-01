Wielrenner Jens Du Four gehuldigd 02u25 0 Foto Marc Colpaert

De gemeente Gooik huldigde in de zaal Familia wielrenner Jens Du Four (18) uit Oetingen voor zijn goede prestaties. Jens is aangesloten bij WC Jong Wielertalent Vlaamse Ardennen. In 2017 behaalde hij 10 toptienplaatsen, wat toch al een mooi resultaat is. Zijn beste prestaties waren: een eerste plaats in de wielerwedstrijd in Pepingen-Bogaarden (U19) en in de wielerwedstrijd van Baisieux (U19). Jens hoopt de komende jaren nog verder te kunnen groeien en nog meer eerste prijzen binnen te rijven. Hij kreeg van schepen Herman Anthoons (CD&V) een sporttas.





(MCT)