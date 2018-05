Werken voor aanleg parkeerstrook begonnen 23 mei 2018

02u53 0

In het centrum zijn de werken gestart voor de aanleg van een parkeerstrook voor een veertigtal voertuigen achter café De Vrede. Het is de start van een hele reeks veranderingen. "We willen af van deze grote kale parkeerplaats", stelt schepen Simon De Boeck (CD&V).





Toen er enige tijd geleden een woning werd afgebroken naast café De Vrede zag het gemeentebestuur zijn kans om een extra parkeerplaats te laten plaatsen. "Het was nu of nooit om iets te doen voor de parkeergelegenheid in ons centrum, we mochten deze kans niet aan ons laten voorbijgaan", zei burgemeester Michel Doomst (CD&V) toen.





Intussen werd al een oud gebouw afgebroken, zodat de doorgang naar de achtergelegen en aan te leggen parkeerstrook zichtbaar werd. "Als alles goed verloopt, moet de parkeerstrook klaar zijn voor het bouwverlof. Na het plaatsen van de funderingen gaan we een verharding aanbrengen van groene geslepen klinkers en werken wij ook met grasdallen voor een betere infiltratie van het regenwater", zegt aannemer Elien Denayer van Wawebo.





De kostprijs van dit alles bedraagt 250.000 euro. Op de parkeerplaats komt verder ook een elektrische oplaadpaal en een bord zal aangegeven hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. (MCT)