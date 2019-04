Werken in het centrum zo goed als afgelopen Marc Colpaert

12 april 2019

12u00 2

De werken ter hoogte van het centrum van Gooik zijn op enkele kleine details na zo goed als afgelopen. Het is de bedoeling dat, door het plaatsen van groenzones, zitbanken en minder parkeerplaatsen, het centrum terug fris en levendig te maken. Het centrum van Gooik was de laatste jaren herleid tot één grote parking, waar behalve het parkeren van wagens, niet veel te beleven viel. Nu werden in het centrum de betonelementen geplaatst en werd de linde geplant, samen met de nodige struiken en planten. Ondertussen werd er een nieuwe parkeerplaats gezet achter het jeugdhuis Guuk, met een capaciteit van een veertigtal parkeerplaatsen. Hierdoor kan het aantal parkeerplaatsen in het centrum verminderd worden tot 12 en men mag er nog maximum tot 4 uur parkeren. Een mindervalidenplaats blijft uiteraard aanwezig en alle parkeerplaatsen zijn gratis te gebruiken. De grote zeilsculptuur blijft het centrale aantrekkingspunt van het plein, het iets kleiner model zal binnenkort opnieuw geplaatst worden. Om het centrum als ontmoetingsplek een duwtje in de rug te geven komen er deze zomer een paar speciale evenementen zoals een wijnbar en een beachvolleytornooi.