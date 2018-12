Werken heropbouw Paddenbroek gaan van start Er komt ook een wandelcafé Marc Colpaert

06 december 2018

17u42 0 Gooik Er staan vandaag nog maar enkele muren recht van het educatief centrum Paddenbroek in Gooik. De volgende weken gaat een aannemer van start om de muren opnieuw op te bouwen, op de restanten van de oude muren. Wanneer het gebouw afgewerkt is komt er een glazen koepel over en wordt Paddenbroek zo het eerste glazen huis in het Pajottenland.

Er wordt heel veel geïnvesteerd in duurzame materialen en op het dak komen er 100 zonnepanelen. De gemeente is ondertussen op zoek naar iemand die het wandelcafé zal willen uitbaten. Het prijskaartje bedraagt bijna 1 miljoen euro.

De gemeente kocht het gebouw in 2014 met de bedoeling om dit educatief centrum verder uit te breiden tot het educatief centrum van het Pajottenland. Vorig jaar kwamen in deze vierkantshoeve meer dan 8.000 bezoekers, waarvan zowat 2.500 schoolkinderen uit Gooik en omliggende gemeenten. De overige bezoekers komen voor natuurcursussen, vergaderingen, evenementen zoals de geboortebomen, jeugdkampen of gewoon om even door de boomgaard te wandelen. Ondertussen werd het gebouw ontmanteld tot op de ruwbouw en zelfs enkele muren die niet meer in zo’n goede staat waren, werden afgebroken. “Het is nu de bedoeling dat we de bestaande binnenstructuur gebruiken om zo goedkoop mogelijk te kunnen werken. Na de heropbouw gaan enkele binnenruimtes optimaal geïsoleerd worden om als kantoor of als atelierruimte dienst te kunnen doen. Verder komt er nog een polyvalente ruimte, vergaderzalen, een keuken en een sanitair blok, zodat dit centrum voldoet aan de hedendaagse normen”, vertelde burgemeester Michel Doomst (CD&V).

Waterdichte schil

Dat het nieuwe gebouw dat eind volgend jaar moet klaar zijn, in het oog zal springen, staat nu al vast. Het ontwerp voorziet namelijk in de plaatsing van een glazen gebouw met witte aluminium profielen, over de restanten van de oude hoeve. Het glas vormt dan een waterdichte schil met een gedempt buitenklimaat. Zo ontstaat er een grote overdekte ruimte met 360 graden zicht rondom, op de prachtige omgeving van Paddenbroek. Door het plaatsen van deze glazen stolp, moet dit de noodzaak tot verwarmen beperken tot enkele kernen in het gebouw. Hierdoor worden enkele niet-geklimatiseerde tussenruimtes gecreëerd, waar het vooral in de tussenseizoenen goed vertoeven zal zijn. “Normaal hebben wij voldoende met het plaatsen van 60 zonnepanelen op de zuid gerichte hellingen van het glazen dak, maar wij gaan er zeker 100 laten plaatsen en zo kunnen onze inwoners ook mee investeren in zonne-energie”, wist schepen Simon De Boeck(CD&V) ons te vertellen.

Nieuw is ook dat eenmaal het gebouw afgewerkt is, er een soort van wandelcafé zal in onder gebracht worden. “Wij hebben vandaag al enkele kandidaten die interesse hebben voor deze job, nochtans is het niet de bedoeling dat de uitbater alleen maar cafébaas is. Neen, wij verwachten van hem of haar dat hij of zij tevens bezig is met het promoten van de streek, het uitstippelen van wandelroutes en zo verder”, aldus schepen De Boeck.

Als alles volgens plan verloopt, moeten de werken achter de rug zijn eind volgend jaar, de kosten bedragen vandaag bijna 1 miljoen euro, gelukkig kan de gemeente Gooik rekenen op 543.000 euro subsidies van het Plattelandsfonds.