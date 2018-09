Werken aan Paddenbroek begonnen 06 september 2018

De werken om van het educatief plattelandscentrum Paddenbroek een soort glazen huis te maken, zijn deze week gestart. Het gebouw krijgt naast tal van vergaderzalen, een polyvalente zaal en een wandelcafé ook enkele niet-geklimatiseerde binnenruimtes, waar het vooral tijdens de tussenseizoenen goed is om te vertoeven. In 1927 werd de hoofdwoning van Paddenbroek gebouwd. Het ontwerp voorziet in de plaatsing van een glazen gebouw met witte aluminium profielen over de restanten van de oude hoeve. Het gebouw wordt momenteel ontmanteld tot op de ruwbouw, waarna er een glazen volume overheen wordt geplaatst. Dat volume vormt een waterdichte schil met een gedempt buitenklimaat. Zo ontstaat een grote overdekte ruimte met 360° zicht rondom op de prachtige omgeving. Enkele boxen binnen de oude ruwbouw worden wel optimaal geïsoleerd om als kantoor of atelierruimte te dienen. Zo worden de stookkosten op een duurzame manier beperkt tot een aantal kernen in het gebouw."Wij zorgen bovendien voor een polyvalente ruimte, enkele kleinere vergaderzalen, een keuken en een sanitair blok en vergeet vooral niet de 400 zonnepanelen", vertelde schepen Simon De Boeck (CD&V). De werken zullen anderhalf jaar in beslag nemen en gaan volgens een voorlopige schatting 650.000 euro kosten. Vorig jaar kwamen 8.000 bezoekers naar dit plattelandscentrum.





(MCT)