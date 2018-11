Werelds koken met kinderen Marc Colpaert

05 november 2018

17u03 0

Wendy Galan afkomstig uit de Dominikaanse Republiek organiseerde tijdens de wereldweek samen met Gooik Mondiaal en met een tiental kinderen een workshop ‘Werelds koken met kinderen’. Ze maakte samen met de kinderen een specialiteit klaar uit haar land van oorsprong. Kinderen tussen 6 en 12 jaar mochten samen met Wendy heel wat lekkere gerechtjes klaarmaken in de zaal Familia in Gooik. En de kinderen waren dadelijk enthousiast vertrokken met het snijden van groenten onder haar kundige leiding. Nadat alles klaargemaakt was, kregen de ouders na de workshop de kans om samen met hun kinderen te proeven van de gemaakte specialiteiten uit de Dominikaanse Republiek. MCT