Wat met de kerkschatten in Gooik Marc Colpaert

14 februari 2019

18u16 3 Gooik Jean-Paul De Loecker, voorzitter van de Heemkundige Kring uit Gooik, is samen met de leden van zijn Kring bezorgd over de toekomst van de kerken in Gooik. Vooral dan over wat er gaat gebeuren met al die kostbare kerkelijke voorwerpen als sommige van die kerken een andere functie gaan krijgen. Hij belegde een vergadering tussen de Heemkundige Kring, de kerkraden en de nieuwe schepen van cultuur Jan Depester (CD&V).

Op vraag van de Heemkundige Kring kwamen de voorzitters van de vijf Gooikse kerkraden samen voor een vergadering met de nieuwe schepen van Cultuur Jan Depester en een aantal bestuursleden van de Heemkundige Kring: Serge Moonens, Johnny Van Bavegem en Jean-Paul de Loecker. “Het was inderdaad op onze vraag dat deze vergadering werd georganiseerd, want wij zijn als heemkundige kring uitermate bezorgd over ons religieus erfgoed, dat vandaag in onze kerken te vinden is”, zegt voorzitter Jean-Paul De Loecker. Vooral het feit dat verschillende kerken een nieuwe functie krijgen, zorgt voor heel wat vragen. “Wat als bepaalde kerken hun religieuze functie verliezen en zoals de kerk van Kester in de nabije toekomst een soort van parochiezaal gaat worden, of de plannen om van de kerk van Strijland een concertzaal te gaan maken, waar gaat men die kerkelijke voorwerpen dan ergens bewaren? Ik denk daarbij vooral aan de vele kunstschatten, zoals een gouden kruis uit de dertiende eeuw”, vraagt De Loecker zich af.

“De voorzitters van de kerkraden waren tevreden dat er een instantie was, met name de Heemkundige Kring van Gooik, die dit probleem op tafel gooide, niet enkel voor één kerk, maar voor alle kerken in de gemeente Gooik. Ze beseffen ook dat het een probleem is voor in de nabije toekomst en zien ook graag een oplossing hiervoor. De mogelijke oplossingen die werden besproken waren: een centrale ruimte waar alles bij mekaar gebracht wordt, die ruimte kan ook dienstdoen als een tentoonstellingsruimte, of enkele beveiligde vitrines ophangen in de kerken waar de voorwerpen in bewaard en tentoongesteld kunnen worden. Of waarom niet kiezen voor een museum?”, aldus De Loecker.

Over deze voorstellen gaan de kerkraden nu afzonderlijk besprekingen houden. Later komen er nog vergaderingen om dit alles op te volgen. Mogelijk komt er ook een werkgroep in de gemeente, al of niet vanuit de Cultuurraad in samenwerking met de Kring en de gemeente, om niet alleen voor het religieuze erfgoed te zorgen, maar ook voor het erfgoed in het algemeen. Schepen Jan Depester (CD&V): “Deze vergadering was een eerste, verkennende samenkomst waarin nog geen concrete afspraken werden gemaakt. Maar het is een goede zaak om daar nu al op in te zetten, want anders wordt dit een probleem in de toekomst en we mogen onze kunstschatten zeker niet verloren laten gaan.” MCT