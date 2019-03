Wat doe je als het buiten regent? Met z’n allen aan de Lego! Marc Colpaert

13 maart 2019

14u37 3

In totaal een zestigtal kinderen zakte af naar de zaal Parecia in Leerbeek om zich te amuseren met enkele duizenden Legoblokjes. Het bestuur van de KWB Leerbeek-Kester had ongeveer 20.000 blokjes klaargelegd in de zaal. “Door het minder goede weer zijn er vandaag heel wat kinderen komen opdagen”, vertelde ondervoorzitter Jos De Doncker. En de kinderen die waren volop bezig met het bouwen van allerlei constructies, die ze dan tot hun spijt wat later opnieuw moesten afbreken.