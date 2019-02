Vzw JAO laat mensen meedenken over hun nieuw gebouw Info- en brainstormsessie op 13 maart Marc Colpaert

26 februari 2019

13u57 0 Gooik JAO (Jeugdlokalen Aurora Oetingen) heeft in zaal Elckerlyc een eerste maquette geplaatst van hun nieuw nog te bouwen jeugdlokaal. Op 13 maart komt er nog een info- en brainstormsessie over de plannen.

De vzw JAO werd opgericht in 2014 met de bedoeling om een nieuw lokaal te realiseren voor de scouts uit Oetingen. Een gebouw dat voor iedereen toegankelijk moet zijn en met alle nodige comfort zoals een professioneel ingerichte keuken, voldoende douches, speel-, en slaapruimtes en een toegang voor mindervaliden. Er werd ook al een geschikte locatie gevonden achter zaal Elckerlyc.

Maquette

Tijdens de ‘Skoetefret’ het eetfestijn van de scouts Aurora werd door de leden van JAO een eerste maquette van het nieuwe jeugdlokaal tentoongesteld. “Wij hebben deze maquette bij de ingang geplaatst en gevraagd aan de mensen wat ze van ons ontwerp vonden. Wie dat wilde, kon ook een boodschap achterlaten”, vertelt Tijl Depester van JAO.

Op woensdag 13 maart zal er in de lagere school in Oetingen tevens een info- en brainstormsessie plaatsvinden over de bouw van dit jeugdlokaal. Wie nu al ideetjes heeft, mag steeds een mailtje sturen naar: vzw.aurora.oetingen@gmail.com.