Vrouwen sporten graag met ReActief Opvallend veel vrouwen schreven zich in Marc Colpaert

22 februari 2019

10u10 0

Tal van vrouwen gaan de uitdaging aan om elke week een andere leuke sport te leren kennen, een organisatie van ReActief. Bart Boddin en Tom Vrijders waren de initiatiefnemers om met ReActief van start te gaan eind vorig jaar, ondertussen kwam ook Hendrik Eryatmaz er bij. Het concept is simpel organiseer elke week een andere uitdagende sport zoals badminton, zaalvoetbal, trefbal of hockey, want variatie is veel leuker dan elke week je loopschoenen aantrekken. En blijkbaar is dit een succesverhaal want ondertussen zijn er al heel wat - en dan vooral vrouwen - die zich inschreven voor deze lessenreeksen die doorgaan in De Koornmolen in Gooik. Het valt dadelijk op dat de vrouwen met plezier aan het sporten zijn. Meer weten ga naar: www.reactief.be. MCT