Vrouwen maken ringen tijdens valentijnsreceptie 13 februari 2018

Tijdens de valentijnsreceptie in De Cam van de partij Groen Pajottenland in Gooik maakten enkele dames valentijnsringen voor de aanwezigen. Zelfs Kamerlid Kristof Calvo kwam even langs. Het werd een fijne ontmoeting van mensen uit de regio met leden van Groen en onafhankelijken die het programma steunen. Ondertussen creëerden Kirsten, Jessica, Fien en Lynn naarstig allerlei ringen. "Wij maken met recyclagemateriaal tal van ringen en die worden dan uit liefde voor de streek en voor Valentijn geschonken aan de mensen die hier bijeenkwamen", legt Kirsten De Weerdt uit.





(MCT)