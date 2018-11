Vrouwen in de minderheid voor dansworkshop Marc Colpaert

16 november 2018

Om de Wereldweek in stijl af te sluiten werd er in het jeugdhuis ‘Guuk’ een soirée mondial georganiseerd. Zo was er die avond een optreden in het jeugdhuis van ‘Shaman Festival’ gevolgd door ‘dj Qwasa Qwasa’. Maar voor die mensen van start gingen was er tijd voor een dansworkshop. De lesgevers waren Klaartje en Gaetan van dansstudio iMove uit Oetingen. Ze gingen de aanwezigen leren hoe ze moesten salsa dansen en bachata (bachata is een Dominicaanse partnerdans, red.). Jong volk was er genoeg, maar de vrouwen lieten het een beetje afweten, er waren heel wat meer mannen van de partij voor de dansworkshop. “Maar dit was geen enkel probleem voor de aanwezigen, die er samen een leuke avond van maakten”, vertelde Sofie Morren. En zo werd de Wereldweek in Gooik op een leuke manier afgesloten. MCT