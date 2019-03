Vrouwen helpen de plaatselijke middenstand Al bijna 20 jaar breien ze samen in ‘t Jagershof Marc Colpaert

08 maart 2019

Een tiental vrouwen gewapend met breinaalden en wol komen elke eerste donderdag van de maand samen in café ‘t Jagershof in Kester, om gezellig samen te breien en de plaatselijke middenstand te steunen. Bijna twintig jaar geleden werd toen nog bij de KVLV beslist om een breiclubje op poten te zetten. Die afdeling van de KVLV bestaat al enkele jaren niet meer, maar de dames blijven ondertussen gewoon verder breien, in groep en in café ‘t Jagershof in de Bruneaustraat. “Elke eerste donderdag van de maand kan men ons hier vinden vanaf 19.30 uur. Bij het drinken van een glaasje komen we hier samen breien, helpen we mekaar als er eens iemand een breiprobleem heeft en daarnaast helpen we de plaatselijke middenstand”, zegt Viviane Heuwelx. Ondertussen kwam Joske er vanaf deze maand bij als nieuw lid van de breiclub. “Ik woon nog niet zo lang in Kester en dit was een mooie gelegenheid om meer mensen uit ons dorp te leren kennen”, aldus Josje. Wie dat wenst mag steeds aansluiten en dit zowel mannen als vrouwen, u springt gewoon binnen op de eerste donderdagavond van de maand. MCT