Vrijwilligers zetten padden over 28 februari 2018

02u28 0

Natuurpunt en JNM Pajottenland hebben de handen in elkaar geslagen om de jaarlijkse paddentrek in Gooik in goede banen te leiden. De vrijwilligers plaatsten schermen in de berm langs de Heidestraat, op de top van de Kesterheide. "We vangen de padden op in emmers, die we dan aan de overkant van de straat leegmaken", zegt Alwin Loeckx. "Vorig jaar hebben we zo enkele honderden diertjes veilig overgezet. Daar vinden ze een vijver in de buurt."





(MCT)