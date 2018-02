Vrijwilligers planten sleedoorn en meidoorn 27 februari 2018

02u38 0

Enkele vrijwilligers kwamen samen om ter hoogte van Ter Molleken in Kester om een 800-tal struiken aan te planten. De vlinderwerkgroep Thecla richtte met de steun van de gemeente Gooik een stukje bos in tot vlindervriendelijk gebied in Kester. Ter hoogte van Ter Molleken in Kester gingen de mensen van de vlinderwerkgroep Thecla en vrijwilligers in totaal een bosrand aanplanten met een 800-tal planten, zoals sleedoorn en meidoorn.





De gemeente was goed vertegenwoordigd, want zowel burgemeester Michel Doomst(CD&V) als eerste schepen Simon De Boeck(CD&V) trokken hun laarzen aan en namen hun spade bij de hand om te komen helpen.





(MCT)