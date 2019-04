Vrijwillige handen voor de opkuis terreinen Marc Colpaert

03 april 2019

09u58 0

Een tiental vrijwilligers trokken gewapend met een borstel, spade of ander materiaal naar hun petanquepleinen om er voor te zorgen dat alles er straks piekfijn bijligt. Op vrijdag 5 april is het dan zo ver en gaan de 80 mannen en vrouwen van de petanqueclub Oetingen, van start met hun nieuw seizoen. Vanaf dan wordt er elke vrijdag ter hoogte van de Kloosterstraat 20 in Oetingen recreatief petanque gespeeld. Het accent ligt vooral op het ludieke en de liefde voor de sport. “We nodigen graag jong en oud uit, beginnelingen of mensen met goesting om het even uit te proberen. Ondertussen zijn we vandaag volop bezig aan het onderhoud van onze verschillende pleinen en de gebouwen, zodat we dadelijk goed van start kunnen gaan”, aldus Geert Vierendeel.

Elke vrijdag kan je in deze club terecht vanaf 19 uur en het seizoen loopt tot eind september. Momenteel lopen er besprekingen met de gemeente om na de zomerpetanque ook een aansluitend seizoen indoor te organiseren voor de verschillende petanqueclubs in Gooik.