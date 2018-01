Vriendenkring Sint-Martinusparochie organiseert tiende kaasavond 31 januari 2018

02u27 0

De vriendenkring van de Sint-Martinusparochie heeft nu al voor de tiende maal een kaasavond georganiseerd. De bezoekers konden kiezen uit een brede waaier aan kazen, met een heerlijk rood of wit wijntje of een van de zes Belgische trappistenbieren. De opbrengst ging integraal naar het onderhoud van de parochiale lokalen. "Het leuke is dat heel wat verenigingen en de dorpsschool uit Kester samenwerkten om er iets moois van te maken. Het geld is meer dan nodig, want we staan voor heel wat kosten de volgende jaren aan de parochiezaal", aldus Jos De Baerdemaeker.





(MCT)