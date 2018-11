Vrienden van de Jaarmarkt overhandigen een cheque aan Samana Gooik Marc Colpaert

15 november 2018

De vrienden van de Jaarmarkt en Jef Devoghel gaven een cheque van 4.000 euro aan Samana (Ziekenzorg) Gooik. Hun fuif een week voor de jaarmarkt dit jaar was een schot in de roos, zoveel mensen kwamen er een kijkje nemen. “Wij hadden gekozen voor een retro fuif, maar hadden nooit verwacht dat er zoveel volk zou op afkomen”, vertelde Luc Lemaire. En dus mocht Samana Gooik een cheque in ontvanst nemen van 4.000 euro. Jo Baert voorzitter van Samana was daar heel blij mee. “Vorig jaar gingen wij bij 145 chronisch zieke mensen langs en dit deden we met 11 vrijwilligers. Maar we doen nog meer en organiseren ook een ontmoetingsdag, we brengen soms een attentie mee en we organsieren een jaarlijkse uitstap. We gaan dit geld goed kunnen gebruiken om nog meer zieke mensen een leuk ontspanningsmoment aan te bieden.” MCT