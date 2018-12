Vormelingen halen 1.520 euro op voor Make a Wish Ze verkochten truffels,wafels en warme chocomelk Marc Colpaert

27 december 2018

De vormelingen uit Gooik haalden niet minder dan 1.520 euro op tijdens verschillende acties en schenken dit geld nu aan de vereniging Make a Wish. De afgelopen dagen waren de kinderen al heel actief met de verkoop van wafels en truffels ter hoogte van de Delhaize aan de rotonde in Gooik. Vorige week nog verkochten ze warme chocomelk tijdens het Kerstcafé in Gooik. “Onze vormelingen zijn dit jaar heel actief geweest voor het goede doel. Door de verkoop van wafels en truffels en ook nog warme chocomelk haalden ze in totaal 1.520 euro op voor het goede doel. Ze gaan dit schenken aan de vereniging Make a Wish”, vertelde Isabelle Kaesemans. MCT