Voorleesfeestje in de bib Voor kinderen van 2 tot 10 jaar Marc Colpaert

22 januari 2019

11u11 0

De bibliotheek van Gooik organiseert op woensdag 30 januari een voorleesfeestje voor kinderen in haar lokaal. Ben jij tussen 2 en 10 jaar, kom dan zeker genieten van een verhaaltje en een knutselactiviteit. “Wij hebben bewust gekozen voor het vertellen van een verhaaltje in combinatie met een knutselactiviteit voor kinderen”, vertelde bibliothecaris Ellen De Broyer. Voor de kinderen is er sinds enige tijd zelfs een klein knus hoekje gemaakt in de bibliotheek waar ze terecht kunnen. Dit gaat door op 30 januari van 15.15 uur tot 16.15 uur, schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt via de website: www.gooik.bibliotheek.be. MCT