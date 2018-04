Volledige boerderij haalt elektriciteit uit... mest 13 april 2018

Het hoeven niet altijd zonnepanelen te zijn. Vraag dat maar aan landbouwer Dirk De Baerdemaeker uit Gooik. Hij zorgt met zijn pocketvergister namelijk dat de mest van zijn koeien wordt omgezet in elektriciteit voor zijn bedrijf. Hij is daarmee de enige landbouwer uit de streek die investeerde in deze weining gekende techniek. Een tijdje terug heeft Dirk een pocketvergister laten plaatsen. Dit is een mini-biogasinstallatie, waarbij de mest van de koeien omgezet wordt naar elektriciteit.





Hiermee voorziet de boer dus in zijn eigen stroombehoefte voor zijn volledig bedrijf. "Wij moesten een extra installatie laten plaatsen om de nodige elektriciteit te krijgen dus werd beslist om een pocketvergister te laten plaatsen", legt zoon Steven uit. Elk uur wordt de verse mest van de koeien naar een speciale tank gepompt en gaat dan vier keer per dag via een speciale leiding naar de pocketvergister waar de mest verwarmd wordt tot een temperatuur van 42 graden. Een verbrandingsmotor zet daarna het vrijgekomen gas om in elektriciteit. " Op sommige dagen hebben we zelfs te veel stroom", besluit Steven. (MCT)