Volksverhuizing tijdens WOI wordt verfilmd 15 mei 2018

02u50 0 Gooik André De Leener en Roger Deprouw maken werk van een film over een volksverhuizing van West-Vlaanderen naar Gooik, nu 101 jaar geleden.

Op bevel van de Duitse bezetter trokken de inwoners van Geluwe, een deelgemeente van Wervik, destijds met de trein naar het Pajottenland. Dit bevel kwam er omdat de geallieerden plannen hadden om Geluwe te bombarderen.





In Geluwe zelf wordt op 30 juni de 101ste verjaardag van die gedwongen vlucht naar veiliger oorden gevierd. Op vraag van het betrokken comité zijn ook enkele inwoners van Gooik samengekomen om deze volksverhuizing waarheidsgetrouw in beeld te brengen. Hiervoor werd een beroep gedaan op amateurfilmmaker Roger Deprouw. De film zal tijdens de viering in Geluwe getoond worden. (MCT)