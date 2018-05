Volksfeest ten voordele van scouts en gidsen 29 mei 2018

De vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen (JAO) organiseerde onlangs een volksfeest. De opbrengst van dit feest dient voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de scouts en gidsen van Oetingen. Vanaf 13 uur ging het volksfeest van start op het statieplein met een streekbierenbar, een barbecue, live-optredens en er was ook mogelijkheid tot kubben, petanquen, zaklopen of springen op een springkasteel. De sfeer was uitstekend, alleen de grijze wolken zorgden voor iets wat minder bezoekers.





(MCT)