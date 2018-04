Volksfeest op Statieplein 26 april 2018

De vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen (JAO) organiseert komende zaterdag het volksfeest 'Oeteringen', dat geld in het laatje moet brengen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de scouts en gidsen van Oetingen. Via de gemeente kreeg de jeugdbeweging al een recht van opstal voor een stuk grond achter zaal Elckerlyc, en dat voor een periode van vijftig jaar. Komende zaterdag is iedereen vanaf 13 uur welkom op het Statieplein. Daar vind je dan een streekbierenbar, barbecue, optredens, een springkasteel, en meer.





(MCT)