Volgend jaar wellicht geen recordpoging 04 september 2018

De kans dat er volgend jaar op het einde van de zomervakantie opnieuw een recordpoging georganiseerd wordt in het centrum van Oetingen is uiterst klein. Vorige week stonden Jurgen en Stijn niet minder dan 48 uur achter hun airhockey tafel en haalden daarmee het wereldrecord airhockey naar Oetingen. "Wij hebben al twee jaar na elkaar eind augustus een wereldrecordpoging ondernomen. Die telkens op heel wat steun kon rekenen van vele vrijwilligers, maar ook mensen die spontaan kwamen meesupporteren. Vandaag denken wij er echter sterk aan om volgend jaar geen recordpoging te ondernemen. Anders wordt het misschien een beetje te veel van het goede, maar stoppen met onze recordpogingen doen we zeker niet, we lassen gewoon een sabatjaar in", aldus Björn Bouquiaux.





(MCT)