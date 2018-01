Voetbaltalent Milan (19) op nieuwjaarsreceptie CD&V 31 januari 2018

De CD&V uit Gooik heeft voor de nieuwjaarsreceptie in het Krekelhof voetballer Milan Corryn(19) uitgenodigd. Ieder jaar bij de nieuwjaarsreceptie nodigen ze wel een speciaal iemand uit. "Dit jaar was dat geen politicus, maar een jonge voetballer uit Leerbeek met een mooie toekomst bij een topploeg in ons land. Milan voetbalt al tien jaar bij de jeugd van Anderlecht en de kans bestaat dat hij binnenkort met de eerste ploeg mag meespelen", vertelt burgemeester Michel Doomst(CD&V).





(MCT)