Voetballers spelen nog dit jaar op nieuwe site KUNSTGRASVELD RUIME PARKING KANTINE ZES KLEEDKAMERS MARC COLPAERT

22 februari 2018

02u56 0 Gooik KV Kester-Gooik en de gemeente gaan samen een nieuwe voetbalsite uitbouwen ter hoogte van de Wolvenstraat in Strijland. En als alles volgens plan verloopt, dan moet die tegen de zomer al klaar zijn. Het complex zal een kunstgrasveld, ruime parking en een kantine met zes kleedkamers tellen.

Eind vorig jaar kocht de gemeente het voetbalplein in de Wolvenstraat voor een bedrag van 195.000 euro. "We hebben Haviland de opdracht gegeven om een kunstgrasveld en een ruime parking voor honderd voertuigen aan te leggen", zegt sportschepen Gunther De Wilde (CD&V). "De raming van die kosten bedraagt 660.000 euro. Bedoeling is dat meerdere clubs van dit kunstgrasveld gebruik zullen maken."





Toenemende eisen

De gemeente ging intussen op zoek naar een partner voor de bouw en de uitbating van de kantine en kleedkamers. En die partner werd gevonden in KV Kester-Gooik. De voetbalclub was de enige die op het voorstel inging, en krijgt dan ook exclusief het recht om de kantine en de kleedkamers te bouwen en uit te baten voor een periode van vijftig jaar, en dat voor een jaarlijks bedrag van 2.000 euro. "We hebben momenteel al twee sites in Gooik en Kester", zegt Pascal Vandercammen, voorzitter van KV Kester-Gooik. "Maar de levensduur van die sites loopt stilaan ten einde. Voorts moeten wij als club ook steeds meer tegemoetkomen aan de - terecht - toenemende eisen van ouders en spelers inzake een kwalitatieve jeugdopleiding. Daarom hebben we beslist om mee in dit project te stappen. De bouw van de kleedkamers en kantine kost ons 200.000 euro - een groot bedrag voor de club. Maar we gaan de uitdaging graag aan. We zullen nu kleine en grote sponsors zoeken, en willen voorts geld in het laatje brengen met een wafelbak en een fuif. Er loopt ook nog een crowdfunding. Met dit initiatief willen we de toekomst van de club en het voetbal in Gooik veiligstellen."





Bedoeling is dat de jeugd van KV Kester-Gooik vanaf volgend seizoen al op de nieuwe site terecht kan. Ook de eerste ploeg zal hier trainen, al zal die wedstrijden wel nog altijd op de campus in Gooik afwerken. De site in Kester wordt verlaten. Voorts zullen ook G-Sport Pajottenland en de dames van Verbroedering Strijland Gooik mee in het verhaal stappen. Bedoeling is dat zij hun werking tegen het seizoen 2019-2020 onderbrengen bij die van KV Kester-Gooik, en zo één grote Gooikse voetbalfamilie gaan vormen.