Vliegjes leiden je deze zomer naar de schatkist 13 juni 2018

02u47 0 Gooik De jeugddiensten van Gooik, Galmaarden, Bever, Lennik, Pepingen en Herne organiseren samen met Jeugdregio Pajottenland een zomerzoektocht onder de naam 'Schatten van Vlieg'.

Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen in familieverband een zinnenprikkelende schattenjacht beleven, waar alles draait rond voelen en het vinden van de zes schatkisten die verstopt zijn in de zes deelnemende Pajotse gemeenten. "Vorig jaar hebben we paaltjes geplaatst om de weg naar de schatkisten te wijzen, maar deze keer spuiten we telkens een oranje vlieg op de grond", zegt Joost Dedoncker van de Gooikse jeugddienst. Wie een schatkist vindt, krijgt een geschenkje. Meer informatie op de gemeentelijke websites.





(MCT)