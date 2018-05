Vijftigtal kinderen leven zich uit in allerlei spelletjes tijdens sportkamp Sportigo in de Koornmolen 04 mei 2018

Het sportkamp van Sportigo in de Koornmolen in Gooik stond in het teken van de Smurfen. Een vijftigtal kinderen genoten er van heel wat leuke spelletjes. Op sommige momenten mochten de kinderen zelf kiezen wat voor activiteit ze wilden doen.





"Wij zien toch wel dat de klassieke spelletjes zoals tikkertje spelen en 'komen sjotten' het goed blijven doen", vertelde hoofdmonitor Wesly Vandervelden.





(MCT)