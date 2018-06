Vierde buurtfeest 't Oejke is opnieuw schot in de roos 28 juni 2018

De bewoners van de Mgr. Abbeloosstraat in Gooik vierden al hun vierde buurtfeest. Het feest is beter gekend als 'buurtfeest 't Oejke'(hoed).In totaal zakten ongeveer een zestigtal mensen af om eens goed feest te vieren in deze verkeersvrije straat. "Wij zorgden voor de nodige drank, er was een barbecue en na het eten organiseerden wij nog enkele gezellige spelletjes", vertelt bezieler Pascal De Leener.





Het werd opnieuw een spetterende editie en voor volgend jaar gaan ze het nog grootser aanpakken.











(MCT)