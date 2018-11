Vier politieke partijen samen tegen de ruilverkaveling Ze vragen de inwoners om klacht in te dienen Marc Colpaert

28 november 2018

16u45 2 Gooik Vier politieke partijen N-VA, sp.a, Groen en Forza-Azua roepen de inwoners van Gooik op om een klacht in te dienen tegen de ruilverkaveling in Gooik. Ze vinden deze ruilverkaveling geen goed plan en het kost te veel geld.

De Gooikse ruilverkaveling is momenteel in openbaar onderzoek en dat tot 7 december. Ondertussen hebben de vier politieke partijen in Gooik niet stil gezeten en ze hebben samen aan alle inwoners een flyer gestuurd om hen te vragen een klacht in te dienen tegen deze ruilverkaveling. “Ondanks tal van infomomenten, onderzoeken, planningsdocumenten en inrichtingsvoorstellen is de VLM er niet in geslaagd om geloofwaardig aan te tonen dat er in Gooik een breed gedragen wenselijkheid is voor deze ruilverkaveling, met herschikking en inrichting van zowat 3.000 hectare landbouwgrond”, zegt gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx(N-VA). Hij lag samen met Alwin Loeckx(Groen) aan de basis, om samen met nog twee andere partijen, de flyer die oproept om een klacht in te dienen, te verspreiden. Groen wil liever investeren in een groen landbouwplan. “Ik blijf de ruilverkaveling nog steeds een goede zaak vinden. We krijgen extra middelen om het landschap nog beter uit te bouwen en er komen 55 kilometer meer wandelmogelijkheden. Daarnaast mag u niet vergeten dat wij in elke gemeente tal van infovergaderingen hebben georganiseerd. Dit project is te belangrijk om het nu af te schieten”, besluit burgemeester Michel Doomst (CD&V).

