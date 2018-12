Vier partijen geven 527 bezwaarschriften af tegen de ruilverkaveling CD&V blijft het een goed idee vinden Marc Colpaert

05 december 2018

15u34 3

Op woensdagnamiddag gaven Kristoff Hemelinckx (N-VA), Alwin Loeckx (Groen Gooik), Donald Stockmans (Forza Azura) en Lieven Boelaert (sp.a) samen 527 bezwaarschriften af tegen de ruilverkaveling, aan Jan Vermang de gemachtigde van de minister. Een tijdje terug werd al door deze vier politieke partijen de inwoners opgeroepen om klacht in te dienen tegen de ruilverkaveling in Gooik, een project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Die is te duur en dreigt het mooie Pajotse landschap te verminken. Ondertussen blijft de CD&V achter het voorstel van ruilverkaveling staan.

Nog tot en met 7 december loopt er een openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling in Gooik. Deze ruilverkaveling slaat op het hele grondgebied van Gooik en heeft een oppervlakte van 2.897 ha en is een van de grootste projecten ooit in Vlaanderen. Bij een ruilverkaveling ruilen grondeigenaren een stuk land met elkaar met de bedoeling hier een gemeenschappelijk voordeel uit te halen. “In de ruilverkaveling die nu op tafel ligt in Gooik gebeurt dit alles op een dwingende basis zonder een degelijke kosten-batenanalyse voor de Gooikse landbouwers en Gooikenaars. Meer nog, aan dit project hangt een prijskaartje van minstens 16,9 miljoen euro vast. Zelfs degenen die geen land bezitten betalen mee, want de gemeente deelt in de kosten en betaalt haar deel - volgens de VLM is dit 2.540.000 euro - met de gemeentebelastingen, waar elke Gooikenaar aan bijdraagt”, zegt Kristoff Hemelinckx(N-VA).

Eerdere bevragingen en debatten maakten duidelijk dat de grote meerderheid van de Gooikenaars geen ruilverkaveling wil. Ondertussen is de Vlaamse Landmaatschappij volop gronden aan het opkopen, waardoor de prijzen kunstmatig opgedreven worden voor de Gooikse boeren, en de jonge mensen die in Gooik hun toekomst willen uitbouwen. “Dit alles gebeurt onder het mom van de vele extra wandelwegen voor de Gooikenaars, terwijl de gemeente er nu al niet in slaagt de huidige wandelwegen te onderhouden. De ruilverkaveling vormt bovendien een ernstig gevaar voor het mooie Pajots landschap en de biodiversiteit die deze mooie streek kenmerkt”, weet Alwin Loeckx (Groen Gooik).

Tot verwondering van velen blijkt nu dat CD&V Gooik tot net na de lokale verkiezingen wachtte om het openbaar onderzoek naar de ruilverkaveling aan te kondigen, terwijl er tijdens de campagne met geen woord over gerept werd. “Ik wil toch even benadrukken dat dit project al aan de gang is sinds 2008", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). Hij is daarnaast tevreden dat er bezwaarschriften worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. “Het is juist de bedoeling om naar de mensen te luisteren en vergeet niet dat deze ruilverkaveling gevraagd werd door onze landbouwers. Als dit doorgaat krijgen wij 12 miljoen om onze natuur en het landschap te versterken. Indien we een project zoals het terug openstellen van de oude tramroute willen in orde krijgen, dan zal dit alleen maar lukken via deze ruilverkaveling”, besluit de burgemeester.