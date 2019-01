Verkiezingen zijn geldig verklaard

De CD&V kreeg een waarschuwing Marc Colpaert

08 januari 2019

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft na een klacht van de N-VA de verkiezingen van Gooik toch geldig verklaard. Dit betekent dat de nieuwe gemeenteraad en de leden van het schepencollege op dinsdag 22 januari de eed kunnen afleggen. Er kan wel nog beroep worden ingediend bij de Raad van State.

De N-VA Gooik heeft eind vorig jaar een klacht ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen, omdat de CD&V uit Gooik blijkbaar een ‘commercieel’ ledbord zou gebruikt hebben voor de verkiezingen. Door deze klacht kon de huidige burgemeester Michel Doomst(CD&V) nog niet opnieuw de eed afleggen als burgemeester en door deze klacht waren de verkiezingen in Gooik nog steeds niet geldig verklaard. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarschuwt in haar oordeel wel voor het gebruik van elektronische borden bij verkiezingscampagnes, omdat dergelijke borden ook commerciële doeleinden kunnen hebben. Het onderscheid tussen het niet-commercieel karakter en het commercieel karakter van elektronische borden is immers niet altijd even duidelijk. De Raad legt geen sanctie op, maar houdt het omwille van deze redenen bij een simpele waarschuwing. Naar invulling voor de toekomst lijkt decretale duidelijkheid wel nodig. “De technologische middelen evolueren snel en dus ook de middelen die gebruikt kunnen worden bij verkiezingen. De tijd waarin de hele gemeente volgeplakt wordt met traditionele affiches en de bijhorende nadelen voor het milieu en het aanzicht van het landschap, dat moet in de 21ste eeuw toch anders kunnen door gebruik te maken van elektronische borden. Ik ben blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen gaan en het werk voor de gemeente kunnen voortzetten. Dat is wat de mensen verwachten”, zegt Doomst. “Wij hebben met deze klacht bereikt wat we wilden bereiken. Zo weet de CD&V meerderheid nog maar eens dat ze niet zomaar alles mogen doen in onze gemeente. Wij gaan zeker niet in beroep”, vertelde N-VA gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx.