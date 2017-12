Vergeten sigaret: woning onbewoonbaar 02u24 0 Foto Mozkito De hulpdiensten bij de getroffen woning (met lichte gevel). Gooik Een huis in de Koekoekstraat is tijdelijk onbewoonbaar na een korte, maar hevige brand. Oorzaak was een achtergebleven sigaret.

De brand brak gisterochtend uit in de rijwoning, en werd opgemerkt door een man die in het naastgelegen - leegstaande - huis aan het werk was. "De zolderverdiepingen van beide woningen zijn ietwat met elkaar verbonden", vertelt de getuige. "Zo is de rook ook tot bij mij gekomen. Ik ben meteen een kijkje gaan nemen en toen zag ik dat er brand uitgebroken was bij de buren."





Gelijkvloers uitgebrand

Brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde meerdere ploegen ter plaatse. Die kregen het vuur snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de gelijkvloerse verdieping bijna volledig uitbrandde. Naast de leegstaande woning trok de rook ook het andere aanpalende huis binnen, maar hier bleven de gevolgen beperkt.





Omdat de oorzaak niet meteen achterhaald kon worden, stelde het parket Halle-Vilvoorde een deskundige aan. Die oordeelde dat de brand ontstaan was door een sigaret die in de zetel terechtgekomen was. De bewoonster was kort voor de uitbraak van de brand vertrokken. Gewonden vielen er niet. (TVP)