Verdienstelijke ruiters in de kijker Marc Colpaert

04 december 2018

13u02 2

Enkele ruiters van de Heideruiters uit Kester en Amber Van der Steen werden gehuldigd voor hun puike prestaties dit jaar. In het Clubhuis van Gooik kwamen heel wat mensen samen voor de jaarlijkse kampioenenviering. Ook bij de Heideruiters waren er tal van kampioenen. Inge Vandael werd vice-provinciaal kampioen, dressuur met haar paard Umaik, Jan Lamberts werd vice-nationaal kampioen jumping met het paard G’majo de caloo meerschen. Bij de Ponyclub Heideruiters werd Laura De Maeseneer, provinciaal indoor kampioen jumping met de pony Suzanne, Julie Lamberts werd provinciaal kampioen jumping met de pony Fokkershutte Belle en Xander Lamberts werd nationaal kampioen jumping met de pony Mira in het stijlspringen. Laura Van der Steen(17) begon al op haar 3 jaar met het rijden op een Shetlandpony en behaalde dit jaar ook enkele mooie resultaten met het paardrijden: ze werd de eerste in Compiègne-Frankrijk, behaalde de selectie voor het Europees Kampioenschap, won brons tijdens het Belgisch Kampioenschap en won in september nog de Beker van België. Al deze mensen werden door de gemeente gehuldigd en kregen een geschenkje.

Meer over sport

sportdiscipline

paardensport