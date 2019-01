Verdienstelijke mensen gehuldigd Marc Colpaert

08 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsdrink huldigde de gemeente Gooik enkele verdienstelijke mensen in de sportbasisschool De Oester in Gooik. Een nieuw jaar en nieuwe gewoontes, dus is de gemeente vanaf dit jaar gestart om telkens tijdens hun nieuwjaarsdrink enkele mensen in de bloemetjes te zetten. “Het zijn onze mensen zelf die met dit idee naar ons zijn gekomen. Dit om bepaalde mensen in onze gemeente eens extra in de kijker te zetten bij het begin van het jaar”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V). En dus werden tijdens deze drink enkele mensen naar voren geroepen. Viviane Heuwelx voor het vele werk dat ze doet in het verenigingsleven in Kester, Marieke Blondiau uit Oetingen zet zich actief in bij het koor en Okra, Paul Cromphout uit Leerbeek is dan weer de stuwende kracht achter de petanqueclub De Leerbollen en Kristi Goddeau uit Gooik voor het vele werk dat ze doet voor de chiro. “Wij wilden van elke deelgemeente iemand uitnodigen en hadden ook aan Stefaan Zegers gevraagd om bij ons te zijn vandaag maar deze was spijtig genoeg ziek”,aldus de burgemeester. Alle gehuldigden kregen een bloemetje of enkele flessen wijn en een beeldje mee naar huis. MCT