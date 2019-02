Verder bouwen aan de Gooikse academie

Marc Colpaert

13 februari 2019

Volgens de doorlichtingscommissie die een bezoekje bracht aan de academie van Gooik scoorde deze goed tot bijzonder goed, al waren er wel wat pijnpunten waar moet aan gewerkt worden. Voor kersvers schepen van kunstonderwijs Christa Dermez (CD&V) is het een mooie uitdaging om ertegenaan te gaan. De Academie voor Muziek, Woord en Dans met Gooik als inrichtende macht en met afdelingen in Galmaarden en Herne, heeft recent het bezoek gekregen van de doorlichtingscommissie. Op het vlak van de pedagogische en artistieke organisatie, de professionalisering, het personeelsbeleid, het leefklimaat, de kwaliteitsontwikkeling en de focusvakken scoorde de academie ‘voldoende’, tot ‘bijzonder goed’. Vooral het dynamische beleid dat wordt gevoerd, de sterke teamgeest die er heerst en het hoge professionele niveau van het team werden extra onderstreept. “Op het vlak van de infrastructuur, met name de bewoonbaarheid werden echter een aantal pijnpunten geïdentificeerd die de eindconclusie negatief hebben beïnvloed. Wat de afdeling Gooik zelf betreft, dient bijvoorbeeld op korte termijn bescherming te worden geplaatst voor een raam, het podium hoort te worden verlaagd en een vochtprobleem moet worden weggewerkt”, zegt schepen Dermez. Op basis van deze conclusie heeft het gemeentebestuur van Gooik dan ook besloten om eerstdaags samen te zitten met alle betrokken partijen om een plan van aanpak uit te stippelen, waarin de meest urgente werkpunten voor elke afdeling worden opgenomen.