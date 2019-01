Verbranden zonder vergunning mag niet Marc Colpaert

19 januari 2019

Ter hoogte van de Kesterweg op de grens van Kester en Oetingen werd een brand stilgelegd, omdat de bewuste persoon hiervoor geen vergunning had aangevraagd. Op zaterdag kort na de middag kon men een grote witte wolk zien hangen ter hoogte van de Kesterweg in Gooik. Een persoon was namelijk bezig met het verbranden van snoeisel en enkele kerstbomen. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er geen schadelijke stoffen werden verbrand. Toch mocht de persoon in kwestie geen extra afval meer verbranden. “In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat iemand mits deze persoon een vergunning heeft van de gemeente, om een hele hoop snoeiafval eenmalig te verbranden”, laat burgemeester Michel Doomst(CD&V) ons weten. Deze persoon had echter geen vergunning en dus mocht het aangestoken vuur gecontroleerd verder branden, maar mochten er geen extra kerstbomen of ander snoeiafval meer opgegooid worden. De persoon is kwestie zal nu een vergunning aanvragen om binnenkort de rest van het afval te verbranden. MCT