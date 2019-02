Veldbaan gevaarlijk voor mountainbikers Aannemer kiepert veldbaan vol grote stenen Redactie

Op een veldbaan op de grens van Gooik en Lennik werd over een afstand van 100 meter heel wat grof steenafval ingevoerd. Voor mountainbikers is dit een gevaarlijke situatie. Deze stenen zijn blijkbaar nodig, omdat enkele honderden meters verder er werken aan de gang zijn op het grondgebied van Lennik. Grote vrachtwagens rijden ernaartoe met grond, voor het verhogen van een valleigebied. Volgens omwonenden gebruiken heel wat mountainbikers deze veldweg en soms rijden er zelfs wagens door. Enkele bezorgde omwonenden namen ondertussen al contact op met de gemeente Gooik. Die stuurde al een persoon ter plaatse voor vaststellingen. “Wij kunnen natuurlijk altijd een PV opstellen voor het illegaal storten van steenpuin en beschadiging van de weg. Maar een PV is niet altijd de vlugste oplossing, dus proberen we dit eerst met de aannemer ‘in der minne’ te regelen”, laat de gemeente Gooik ons weten. “Door deze valleigebieden aan te hogen, vergroot je bovendien de kans op wateroverlast in de lager gelegen gebieden, zoals de Sint-Elooiswijk en Zwartenbroek in Lennik.” De Milieudienst van Lennik is niet op de hoogte van de gevaarlijke situatie in deze veldbaan. “Er werd een vergunning afgeleverd voor de werken en het is niet abnormaal dat een aannemer een extra verharding aanbrengt. Deze moet dan wel later weggenomen worden. Indien er hier sprake is van een gevaarlijke situatie, zullen we dit zeker gaan bekijken”, aldus de Milieudienst.