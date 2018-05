Veiligheidskooi op de atletiekpiste 24 mei 2018

Gooik heeft zopas een veiligheidskooi voor discuswerpen laten plaatsen ter hoogte van de atletiekpiste naast de Koornmolen. Vorig jaar werd de gemeente geselecteerd tijdens een subsidieronde bovenlokale sportinfrastructuur met als resultaat 164.613 Euro Vlaamse subsidies voor renovatie en nieuwe realisaties in de Koornmolen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de veiligheidskooi voor het discuswerpen. "Dit is het eerste zichtbare resultaat dat we geplaatst hebben met de Vlaamse subsidies", zegt schepen van Sport Gunther De Wilde (CD&V). Ook de beweegtuin krijgt er nog een extra troef bij met het plaatsen van een aantal kleine klimrotsen voor de kleinsten. (MCT)