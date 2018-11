Veiliger voor fietsers ter hoogte van het 'Zwartschaap' Werken gaan ongeveer twee weken in beslag nemen Marc Colpaert

30 november 2018

Ter hoogte van het kruispunt ‘Zwartschaap’ tussen de Lenniksestraat en de Zwartschaapstraat in Gooik, zal het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV), van start gaan met verbeteringswerken om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. Vanaf dinsdag 4 december gaan de werken van start. De bestaande fietsoversteekplaats op deze drukke Ninoofsesteenweg(N28) is vandaag niet echt veilig te noemen. De fietsers die vanuit Oetingen deze drukke baan willen oversteken, moeten dit doen op een oversteekplaats van hooguit één meter breedte en ook qua signalisatie en fietspaden is het maar pover gesteld. “Wij waren al enige tijd met dit project bezig en nu kregen wij de melding van AWV, dat de werken nu dinsdag van start gaan”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). Ter hoogte van dit kruispunt wordt de huidige fietsoversteekplaats verbreed van 1 meter nu, naar 2,5 meter in de toekomst, wat een goede zaak zal zijn voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Aansluitend bij deze aanpassing komen er langs de kant van de Zwartschaapstraat bijkomende markeringen en een rood fietspad, dat zal aansluiten bij het reeds bestaande fietspad even verderop. Ook langs de kant van de Lenniksestraat komen er rode baanvakken voor de fietsers, dit alles om dit kruispunt heel wat veiliger te maken. De werken gaan ongeveer twee weken in beslag nemen. De voertuigen die komen vanuit de Wolvenstraat en in de richting van de Zwartschaapstraat rijden zullen een omleiding moeten volgen.