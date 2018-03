Veertig jaar toneel voor Dirk De Loecker 22 maart 2018

Dirk De Loecker (62) is vandaag 40 jaar bezig met toneelspelen en dat werd gevierd in het Zomercafé in Gooik. Dirk ging begon vele jaren geleden bij toneelgezelschap Cactus Bloem, nadien speelde hij nog toneel bij Theater Complex in Gooik.





"Omdat ik vorig jaar geveld werd door een trombose, zit ik vandaag in een rolstoel en is toneelspelen er niet echt meer bij. Toch vond ik het de moeite waard om het feit dat ik veertig jaar toneel heb gespeeld niet zomaar te laten voorbijgaan", aldus Dirk De Loecker. Samen met vrienden en familie maakte hij er in het Zomercafé nog een leuk feestje van. Michel Pasteleurs zorgde voor de muzikale begeleiding.











(MCT)