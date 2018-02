Vanderhoeven nieuwe voorzitter 16 februari 2018

Jan Vanderhoeven is sinds deze week de nieuwe voorzitter van CD&V Gooik. Zijn aanstelling werd mogelijk gemaakt omdat de vorige voorzitter, Jonas De Maeseneer, in de OCMW-raad gaat zetelen. Vanderhoeven woont in Kester en is 30 jaar. Hij is master in de politieke wetenschappen en het Europees en internationaal recht, werkte verschillende jaren als communicatiedeskundige en is nu actief als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Bianca Debaets. (MCT)