Vanaf 1 april verdwijnen er 320 graven op het kerkhof van Oetingen

Marc Colpaert

26 maart 2019

Vanaf 1 april wordt een groot deel van de begraafplaats in Oetingen heraangelegd. Zowat 320 graven waarvan de concessies al een tijdje verlopen zijn, zullen plaats maken voor een nieuwe inrichting. Wie nog vlug een zerk of een ornament, zoals een foto of een bloemstuk wilt behouden van hun overledene, wordt verzocht dit voor 1 april weg te nemen.

Een groot deel van de graven op het oudste deel van het kerkhof van Oetingen - deze die het verst verwijderd zijn van de kerk - gaan vanaf volgende maand verwijderd worden. Hiermee verdwijnen zowat 320 graven van overleden mensen uit Oetingen. Tijdens de duur van de werken is het bovenste gedeelte van de begraafplaats in Oetingen niet toegankelijk tussen 7 en 17 uur. De begraafplaats van de toekomst moet niet alleen een heel stuk groener worden, maar daarnaast moet men gebruik maken van een meer natuurlijke en onderhoudsvriendelijke groenaanleg. “De gemeente gebruikt sinds een aantal jaren geen pesticiden meer op de verschillende begraafplaatsen. Het nadeel hiervan is dat het onkruid wieden op de bestaande grindverhardingen tussen de graven, heel wat onderhoudsuren met zich meebrengen. Daarom gaan we op zoek naar een meer natuurlijke maar wel onderhoudsvriendelijke groenaanleg voor onze begraafplaatsen”,legt schepen Simon De Boeck(CD&V) uit.

In eerste instantie zal de vrijgemaakte ruimte na de werken ingezaaid worden tot een grasveld. De gemeente gaat op zoek naar een ontwerper om een aangepaste inrichting voor te stellen. Tegelijk zal met de Oetingse gemeenschap overlegd worden, over hoe de begraafplaats er kan uitzien in de toekomst. Indien er toch nog een probleem is met een grafzerk, kan men steeds contact opnemen met de afdeling ‘Burger’ op het gemeentehuis via het nummer 02/532.41.56.