Van één naar vier witte bollen op Kesterheide NIEUW NAVOGEBOUW HEEFT GROOTSTE COMMUNICATIECENTRUM VAN EUROPA MARC COLPAERT

13 februari 2018

02u59 0 Gooik Het landschap van Kesterheide telt sinds vorige week vier gigantische witte bollen. Ze horen bij het nieuwe gebouwencomplex van de NAVO, dat zo goed als afgewerkt is. Binnen enkele maanden moet de communicatiebasis volledig operationeel zijn.

Wie via de Langestraat van Vollezele naar Kester rijdt, kan er sinds enkele dagen niet meer naast kijken. Waar vroeger één witte bol het landschap sierde, staan er nu vier. Het gaat -voor alle duidelijkheid- niet om een marsmannetjesinvasie, maar wel over vier superantennes van het nieuwe communicatiecentrum Satcom van de NAVO. Eerst werd gedacht om voor groene radomes te kiezen in plaats van witte. Die zouden minder opvallen in het landschap. Maar een studie wees uit dat dat niet mogelijk was, omdat de temperatuur in de radomes in de zomer dan veel te hoog zou worden. De nieuwe NAVO-basis op de Kesterheide wordt een van de belangrijkste communicatiecentra van Europa. De NAVO spaarde kosten noch moeite voor de nieuwe site op de Kesterheide. Prijskaartje: een ruwe 15 miljoen euro.





Groenbeplanting

Met de nieuwe basis komt een oude bekende commandant opnieuw naar Satcom. "Ik was van 2005 tot 2009 al commandant op de oude basis en ken de streek heel goed", zegt Eddy Van Boxstal. "Dat is natuurlijk een voordeel, want wij gaan nauw samenwerken met de mensen uit de buurt." Zo zal Van Boxstal samenzitten met plaatselijke natuurverenigingen om een groene buffer aan te leggen. "De top van de Kesterheide is een van de mooiste gebieden van het Pajottenland. In de buurt zal er struikheide aangeplant worden om er Tongsneyder heidebier van te maken. Dat gaan we natuurlijk niet zelf brouwen op de basis", lacht hij.





Beter beveiligd

Op de basis zullen overigens Belgische militairen werken. "En geen Amerikanen zoals wel eens gedacht wordt. De basis is groter dan vroeger, maar de bezetting blijft hetzelfde", zegt Van Boxstal. Wat wel opvalt is dat de basis nu heel wat beter beveiligd is dan vroeger. In de oude basis had men slechts een draadversperring, nu staat er een dubbele draad met daartussen een vrije ruimte. "De veiligheid van een NAVO-basis is natuurlijk belangrijk, zeker vandaag en daar werd dan ook extra geld voor uitgetrokken", besluit Van Boxstal.